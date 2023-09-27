Ситуация с избиением троих детей матерью в Казани находится на контроле детского омбудсмена Татарстана

Уполномоченный по правам ребенка в Татарстане Ирина Волынец прокомментировала избиение матерью троих дочерей в Казани, сообщает «ГТРК Татарстан».



— Этот вопрос держим на контроле, дальнейшая судьба детей будет определена, исходя из той вины матери, которая будет подтверждена либо опровергнута. Здесь ей грозит не только лишение родительских прав, но и тюремное заключение. Степень вины определит суд. Я желаю детям скорейшего восстановления, — сказала она.

Волынец упомянула, что сделала соответствующие запросы в следственный комитет и в МВД.

Жительницу Авиастроительного района Казани заподозрили в истязании троих дочерей 12 лет, 4 лет и 8 месяцев. По информации следствия, 32-летняя женщина была пьяна, когда била девочек. Старшая дочь сообщила о случившемся отцу. Он вернулся домой с работы, вызвал полицию и медиков.

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Маргарита Головатенко