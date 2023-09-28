Бьюти-блогер Алина @missrisovski Гималтдинова провела мастер-класс пассажирке «Социального такси» в Казани

Одна из самых известных лайфстайл-блогеров Татарстана, основательница благотворительного проекта «Копилка счастья», член Общественного совета при Министерстве по делам молодежи РТ Алина Гималтдинова приняла участие в сьемках видеошоу «Социальное такси». Выпуск уже доступен к просмотру на видеохостингах, в социальных сетях и на официальном сайте благотворительного фонда «День добрых дел».

Судя по шутливому вступительному слову ведущего, обратившегося к спонсорам проекта с просьбой приобрести фонду новый автомобиль, рабочий день оказался для съемочной группы шоу не самым простым. Впрочем, гостья в долгу не осталась, выдав целую коллекцию крылатых фраз о блондинках за рулем — с самоиронией у Алины все в порядке. Несмотря на в целом неформальный тон, беседа получилась достаточно серьезной и познавательной: не только поклонникам @missrisovski, но и начинающим блогерам в этом выпуске есть на что посмотреть, что послушать и даже записать.

Помимо обсуждения разнообразных личных и социальных вопросов, Алина Гималтдинова провела настоящий мастер-класс по созданию и раскрутке собственного блога. Не последнюю роль в этом сыграла пассажирка «Социального такси», 17-летняя Рената Бадрутдинова. Девушка твердо намерена стать профессиональным блогером и не упустила возможности выведать секреты ремесла у того, кто добился в нем определенных успехов. На прощание Алина и Рената сняли несколько совместных рилсов (короткие вертикальные видео) и договорились о том, что Алина поможет Ренате сделать первые шаги в популярной профессии.

Наставничество, которое гости «Социального такси» предлагают пассажирам, и дальнейшее взаимодействие участников съемок уже стали особой приметой проекта. Так, чемпионы РФ по автозвуку, блогеры из Санкт-Петербурга Стас Басс и Иван Саволайнен взялись помочь с ведением блога своему юному пассажиру Адриану Мыльникову, а пассажир одного из первых выпусков «Социального такси», 16-летний Данияр Мусин, судя по публикациям в социальных сетях фонда, уже снялся в пилотном выпуске нового медиапроекта «Дня добрых дел» в качестве ведущего.

Продюсер и ведущий видеошоу, основатель фонда «День добрых дел», депутат Государственного совета РТ Рустем Хасанов подтвердил готовность и в дальнейшем оказывать помощь юным пассажирам «Социального такси» в их творческом и профессиональном развитии: «Все эти ребята талантливы, трудолюбивы, не боятся трудностей. Они — настоящие бойцы, потому что привыкли жить в режиме ежедневного подвига. Многие из них могли бы добиться и, я уверен, обязательно добьются больших успехов в медиаотрасли — как блогеры, журналисты, авторы собственных проектов. Им просто нужно немножко помочь, создать специальные условия. Мы верим, что нет людей с ограниченными возможностями, есть люди с особыми потребностями. Если удовлетворить эти потребности, создать эти условия, то их потенциал практически безграничен».