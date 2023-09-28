Нефть Brent подорожала до $97,3 за баррель

Фото: realnoevremya.ru/Максим Платонов (архив)

В ходе торгов 28 сентября стоимость эталонного сорта нефти Brent поднялась до $97,3 за баррель. Об этом свидетельствуют данные торгов.

К 8.15 по московскому времени ноябрьские фьючерсы на Brent дорожали на лондонской бирже ICE Futures на $0,75 (0,78%), до $97,3 за баррель.

Вчера Brent подорожала на $2,59 до максимальных с 7 ноября $96,55 за баррель.

realnoevremya.ru/Максим Платонов

На прошлой неделе запасы нефти в США уменьшились на 2,2 млн баррелей, до 416,3 млн баррелей, минимума со 2 декабря 2022 года. Сейчас они находятся на уровне, который на 4% ниже среднего значения за последние 5 лет.

Как уточняет «Интерфакс», на фоне данных о сокращении запасов в США, в том числе падения резервов на терминале в Кушинге до критически низких отметок, котировки нефти продолжают расти после резкого скачка.

В мае Минэнерго США понизило прогноз стоимости нефти Brent в 2023 году на 8% — до $78,65 за баррель против $85,01 в предыдущем прогнозе. Цена нефти марки WTI прогнозировалась на уровне $73,62 за баррель в 2023 году и $69,47 за баррель в 2024 году.



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Илина Хакимова