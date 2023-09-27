В казанском СНТ «Дубки-2» сгорели четыре садовых домика

Фото: realnoevremya.ru/Максим Платонов

В СНТ «Дубки-2» в Приволжском районе Казани сгорели четыре садовых домика по 9 кв. м. Сообщение о горении поступило в 19:12, сообщили в пресс-службе ГУ МЧС России по Татарстану.



Председатель СНТ предоставил две лодки для переправы личного состава пожарных подразделений. Огонь тушили с помощью двух мотопомп. Пожар на площади 36 кв. м удалось локализовать в 20:26, пожар потушили в 21:04.

Пострадавших нет. Причину пожара предстоит установить.

Сегодня днем в поселке Камские Поляны пожарные спасли мужчину из горящей квартиры в многоэтажном доме. Пожар мог случиться из-за неосторожного обращения с огнем или из-за неосторожности при курении.



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Маргарита Головатенко