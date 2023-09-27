В Камских Полянах пожарные спасли мужчину из горящей квартиры в многоэтажке

В поселке Камские Поляны пожарные спасли мужчину из горящей квартиры в многоэтажном доме. Об этом сообщает пресс-служба ГУ МЧС России по Татарстану.

Сообщение о ЧП поступило в 10.48. К моменту прибытия пожарных из горящей квартиры на пятом этаже самостоятельно смогли эвакуироваться три человека. Еще одного пришлось вытаскивать спасателям.

В 11.03 ликвидировали пожар на площади 8 квадратных метров. Устанавливается причина возгорания. Пожар мог случиться из-за неосторожного обращения с огнем или из-за неосторожности при курении.

realnoevremya.ru/Максим Платонов

Ночью 27 сентября в одной из квартир Московского района Казани на пожаре погиб 51-летний мужчина. По предварительной версии, причиной возгорания стала неосторожность при курении.



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Максим Кокунин