Журналисты приняли участие в отборах проб воздуха при интенсивном горении факела «Казаньоргсинтеза»

Фото: предоставлено realnoevremya.ru ПАО «Казаньоргсинтез»

«Казаньоргсинтез» 25 сентября приступил к плановому остановочному ремонту трех заводов: полиэтилен, пиролиз и энергопроизводство. На предприятии ранее предупредили, что в первые дни ремонта возможно интенсивное горение факела.



Во время интенсивного горения факела мобильная экологическая лаборатория Минэкологии РТ провела отборы проб воздуха на границе санитарно-защитной зоны КОСа, куда были приглашены и журналисты.



Пробы отбирались по направлению ветра со стороны предприятия. Параллельно с мобильной экологической лабораторией ручным способом пробы отбирали сотрудники санитарно-промышленной лаборатории КОСа. По результатам проведения отборов превышения предельной допустимой концентрации веществ, относящихся к производственному процессу предприятия, не обнаружено.

Во время остановочного ремонта на предприятии регулярно проводят дополнительный отбор проб атмосферного воздуха. Фото предоставлено realnoevremya.ru ПАО «Казаньоргсинтез»



— Это неотъемлемая часть любого химического производства. Работа факела обеспечивает сжигание газов, и за счёт высокой температуры на выходе значительно уменьшается количество загрязняющих веществ, поступающих в атмосферный воздух. Кроме того, факел обеспечивает еще и безопасность ведения технологического процесса, поэтому при проведении остановочных ремонтов наблюдается более интенсивное горение, в связи с тем, что часть газов, которые находятся в оборудовании дополнительно сбрасываются на факел. На нашем предприятии большинство факелов оборудовано системой подачи дополнительного воздуха, она обеспечивает более интенсивное горение, соответственно, сгорание происходит лучше, — объяснила принцип действия факелов главный эксперт по экологии «Казаньоргсинтеза» Наталья Гордюшова.



По словам эколога, во время остановочного ремонта на предприятии регулярно проводят дополнительный отбор проб атмосферного воздуха.