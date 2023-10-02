Оцифровка дворов Казани подешевела в 1,7 раза

Фото: realnoevremya.ru/Максим Платонов (архив)

Оцифровка дворовых территорий Казани в соответствии с требованиями системы «Наш двор» обойдется городскому бюджету почтив 14,5 млн рублей. Стоимость заключенного контракта оказалась на 42%, или в 1,7 раза, меньше начальной цены, подсчитало «Реальное время».

Контракт Управление информационных технологий и связи Казани заключило с местным МУП «Центр подготовки исходной документации». Кроме предприятия на подписание договора заявлялся еще один претендент. Он запросил за свои услуги 14,6 млн рублей.

Казанский «Центр подготовки исходной документации» образован в апреле 2006 года постановлением исполкома столицы Татарстана. Предприятие занимается работами в сфере геодезии, геологии, картографии, архитектурного проектирования, кадастра и землеустройства.

realnoevremya.ru/Максим Платонов (архив)

Напомним, начальная цена контракта на оцифровку дворов столицы Татарстана составляла почти 25 млн рублей. Все работы должны быть выполнены до 31 октября 2024 года.

Оцифровка пройдет во всех семи районах Казани. Разбивка по количеству территорий выглядит следующим образом:



Советский район — 120;

Московский район — 73;

Приволжский район — 72;

Кировский район — 69;

Вахитовский район — 59;

Ново-Савиновский район — 43;

Авиастроительный район — 21.

Цель работ — построение цифровой модели двора с последующим обновлением данных на карте инженерных коммуникаций и строительства Казани. Она будет включать в себя топографический план с подземными коммуникациями и их характеристиками, а также план местности с деревьями и со всеми элементами благоустройства и малыми архитектурными формами — скамейками, урнами, спортивными тренажерами, качелями и т. д. В модели отразят и результаты благоустройства.



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Татьяна Демина