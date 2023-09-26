Россия планирует обнулить НДС для операторов, продающих туры в Белоруссию
В ближайшее время Россия планирует ввести нулевую ставку НДС для туроператоров, реализующих туры в Белоруссию, сообщила пресс-служба Минэкономразвития России.
Такие компании планируется приравнять к операторам внутреннего туризма. Таким образом для них снизится сумма финансового обеспечения.
Глава Минэкономразвития Максим Решетников отметил, что туристическая отрасль усиливает интеграцию в Союзном государстве. Взаимные поездки стимулируют деловую активность в регионах, а трансграничный характер турбизнеса позволяет запускать совместные проекты.
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