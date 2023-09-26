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Россия планирует обнулить НДС для операторов, продающих туры в Белоруссию

22:55, 26.09.2023
Россия планирует обнулить НДС для операторов, продающих туры в Белоруссию
Фото: realnoevremya.ru (архив)

В ближайшее время Россия планирует ввести нулевую ставку НДС для туроператоров, реализующих туры в Белоруссию, сообщила пресс-служба Минэкономразвития России.

Такие компании планируется приравнять к операторам внутреннего туризма. Таким образом для них снизится сумма финансового обеспечения.

Глава Минэкономразвития Максим Решетников отметил, что туристическая отрасль усиливает интеграцию в Союзном государстве. Взаимные поездки стимулируют деловую активность в регионах, а трансграничный характер турбизнеса позволяет запускать совместные проекты.

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Маргарита Головатенко
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