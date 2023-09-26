Профессор из Новосибирска в Казани получила премию им. Евгения Завойского

Фото: предоставлено realnoevremya.ru пресс-службой Госсовета Татарстана

В Академии наук Татарстана состоялась церемония вручения премии им. Евгения Завойского, ее обладателем стала профессор, директор Новосибирского института органической химии Сибирского отделения РАН Елена Багрянская. Диплом и медаль лауреату вручил председатель Госсовета Татарстана, действительный член Академии наук РТ Фарид Мухаметшин, сообщает пресс-служба Госсовета республики.



— Важно, что итоги премии подводятся в нашей республике, хотя жюри международное и большое количество стран номинируют своих ученых, ценно и то, что лауреатом в этом году стал ученый из России. Ученые из многих стран признают заслуги Казанской научной школы, достижения российских ученых. Те исследования, которыми занимается Елена Багрянская, важны не только для одной отрасли, а для многих сфер, направлений развития нашей страны — экономики, медицины, промышленности, сельского хозяйства, — отметил Фарид Мухаметшин, общаясь с журналистами.

Церемония состоялась накануне дня рождения выдающегося физика. Одноименная премия присуждается ежегодно, начиная с 1991 года, за выдающийся вклад в применение или развитие электронного парамагнитного резонанса. Впервые это явление было открытого в Казанском университете.

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Маргарита Головатенко