WhatsApp не будет функционировать на смартфонах с устаревшей версией ОС

Фото: realnoevremya.ru/Динар Фатыхов (архив)

Мессенджер WhatsApp (принадлежит Meta*) прекратит работать на смартфонах Android с устаревшей операционной системой. Об этом сообщает «Коммерсантъ».



С 24 октября на смартфонах Android мессенджер WhatsApp будет работать, только если операционная система устройства версии 5.0 и выше. Владельцев iPhone перемены не затронут.

Гаджеты с устаревшей операционной системой не будут поддерживать текстовые и голосовые сообщения, аудио- и видеосвязь, а также использование других служб WhatsApp.

До 24 октября для функционирования мессенджера пользователям достаточно иметь ОС версии 4.1 и выше.

Напомним, WhatsApp передумал запускать в России сервис каналов WA Channels из-за угрозы блокировки. В ближайшие недели мессенджер даст возможность любому желающему создать свой канал, но не пользователям из России.



* Деятельность Meta (соцсети Facebook, Instagram) запрещена в России как экстремистская.



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Галия Гарифуллина