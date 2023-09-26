Компания FLAMAX локализовала производство в Татарстане
В Республике Татарстан открылся завод по производству сборных стальных резервуаров для хранения промышленных объемов воды противопожарного и питьевого назначения. Инвестиции в проект составили более 200 млн рублей.
Сборная технология производства FLAMAX предполагает быстрое проектирование, удобную логистику и недорогую транспортировку элементов резервуара на место монтажа, отсутствие сварочных работ при сборке. При необходимости есть возможность увеличения объема емкостей и перемещения резервуаров на другую площадку.
Изначально, импортозамещенная технология была привезена из Европы. С 2013 года компания FLAMAX выступала эксклюзивным дистрибьютером известного европейского производителя, а в 2022 году локализовала производство в России. Совместно с учеными Казанского государственного архитектурно-строительного университета, при поддержке руководства Республики Татарстан, была разработана новая технология производства сборных стальных резервуаров, полностью адаптированная под российское сырье и комплектующие.
Резервуары будут поставлять как отечественным заказчикам, так и иностранным — в страны СНГ, Ближнего Востока и Юго-Восточной Азии.
Завод FLAMAX расположен в Лаишевском районе Республики Татарстан, оборудован современными станками турецкого и китайского производства с использованием лизинговых программ и льготной кредитной линии Сбербанка.
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