Клиенты Банка ЗЕНИТ экономят до 10 руб. на каждой поездке в общественном транспорте

Клиенты Банка ЗЕНИТ за каждую поездку в общественном транспорте могут получить кешбэк. Так, клиентам в Москве будет возвращено 10 руб., в Республике Татарстан — 8 руб. Предложение действует до 31 декабря 2023 года при условии оплаты смартфоном на системе Android.

Для начисления кешбэка держателям карт МИР от Банка ЗЕНИТ необходимо добавить карту в сервис Mir Pay. Далее приложить смартфон к терминалу оплаты в общественном транспорте.

Также по дебетовой «ЗЕНИТ Карте» первые два месяца начисляется 5% кешбэка на категории кафе, рестораны, аптеки и спорттовары и 2% кешбэка — на все покупки. Далее размер кешбэка будет зависеть от объема трат. Обслуживание бесплатное при условии ежемесячных трат от 10 тыс. руб. или при перечислении заработной платы на карту Банка ЗЕНИТ. В ином случае обслуживание составит 199 руб. в месяц.

Подать заявку можно любым удобным способом: в офисе Банка ЗЕНИТ, в мобильном приложении «ЗЕНИТ Онлайн», интернет-банке или через специальную форму на сайте.

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