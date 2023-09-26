Эксперт объяснила, почему бегать с музыкой в наушниках опасно

Фото: realnoevremya.ru/Максим Платонов

Спортивный консультант, обладательница первого взрослого разряда по легкой атлетике и эксперт «Спортмастер PRO» Галина Прокопьева рассказала, что бег с музыкой может привести к травмам спортсмена.

Она объяснила, что в наушниках бегун не слышит окружающих и может не заметить машину, собаку или другого тренирующегося. Это создает риск травмоопасной ситуации.

realnoevremya.ru/Максим Платонов

Прокопьева подчеркнула, что наушники на беговых стадионах и манежах запрещены по правилам безопасности.

— Кроме того, музыка задает темп, и слишком быстрые или ритмичные композиции могут заставлять бегуна неосознанно двигаться вне необходимой частоты сердечных сокращений, что приводит к риску развития сердечно-сосудистых заболеваний и быстрому чувству усталости, — приводит слова спортивного консультанта «Газета.ru».

Напомним, недавно травматолог дал рекомендации по бегу. Бегать можно только при нормальном индексе массы тела, а нагружать организм нужно постепенно. Кроме того, стоит отказаться от беговых дорожек и разминаться перед тренировкой.

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Галия Гарифуллина