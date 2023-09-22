Замминистра промышленности России положительно оценил развитие машиностроения в Мордовии

Глава Мордовии Артём Здунов обсудил с заместителем министра промышленности и торговли России Альбертом Каримовым развитие машиностроения в республике. Встреча состоялась 22 сентября.

Каримов назвал результаты развития машиностроительных предприятий Мордовии «впечатляющими».

— По итогам восьми месяцев 2023 года объёмы реализации продукции предприятий машиностроения региона выросли почти на 13%, а объёмы производства — в среднем на 10%. Рассчитываем, что реализуемый Минпромторгом России комплекс мер государственной поддержки будет и дальше способствовать развитию локальных производителей и движению всей отрасли вперёд, — цитируют заместителя министра «Известия Мордовии».

В свою очередь Здунов подчеркнул, что сотрудничество мордовского завода «Электровыпрямитель» с компанией «Трансмашхолдинг» оказалось плодотворным: промышленное производство в регионе выросло на 146%.

— Есть план по переносу отдельных мощностей в Мордовию — будем повышать концентрацию производственных площадок на территории республики, — отметил Здунов.

По его словам, теперь регион будет претендовать на господдержку для модернизации АО «Рузхиммаш», «ВКМ-Сталь» и сферы контейнеростроения.



Подписывайтесь на telegram-канал, группу «ВКонтакте» и страницу в «Одноклассниках» «Реального времени». Ежедневные видео на RUTUBE, «Дзене» и YouTube-каналах «Спорт», «Общество и культура», «Бизнес и технологии»

Галия Гарифуллина