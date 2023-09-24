ХК «Нефтехимик» и «Сибирь» обменялись игроками
Хоккейные клубы «Нефтехимик» и «Сибирь» произвели обмен игроками. В нижнекамскую команду переходит 28-летний нападающий Никита Сетдиков.
В текущем сезоне Сетдиков провел 5 матчей и набрал 3 (0+3) очка. Всего в КХЛ форвард сыграл 189 игр, отметившись 57 (21+36) баллами за результативность.
Как сообщает пресс-служба татарстанской команды, «Сибирь» получит нападающего Михаила Назарова.
Напомним, «Нефтехимик» провалил старт чемпионата в КХЛ. В последнем гостевом матче «волки» проиграли «Салавату Юлаеву» со счетом 4:2. До этого команда Олега Леонтьева пропустила восемь безответных шайб от «Барыса». В предыдущей игре татарстанцы обыграли «Авангард».
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