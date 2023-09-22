В Латвии предложили изымать автомобили с российскими номерами

Фото: realnoevremya.ru/Владимир Васильев (архив)

Минюст Латвии готовит законопроект, запрещающий пребывание в республике автомобилей с регистрационными номерами России и Белоруссии. Согласно документу, такие машины могут конфисковать, пишет RT.

Как заявила глава ведомства Инеса Либиня-Эгнере, изымать машины будут в том случае, если в течение трех месяцев их не перерегистрируют или не вывезут из страны.

realnoevremya.ru/Владимир Васильев (архив)

В сентябре эстонские власти запретили въезд на территорию государства на автомобилях с российскими номерами. Это решение они объяснили санкциями. Так же поступили Финляндия, Польша, Латвия и Литва.

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Айрат Назипов