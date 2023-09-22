Innostage проверит уровень защиты с помощью bug bounty

ИТ-компания из Татарстана Innostage проверит уровень защиты собственной информационной инфраструктуры при помощи программы bug bounty. По ней компания привлекает сторонних специалистов по безопасности для тестирования своего ПО на уязвимости за вознаграждение.



Innostage станет лишь второй компанией из российской отрасли информационной безопасности с собственной программой bug bounty в части недопустимых событий: в ноябре 2022 года подобную программу анонсировала Positive Technologies.

Программа Innostage будет нацелена на реализацию недопустимых событий: таким образом, компания планирует публично продемонстрировать уровень практической экспертизы в ИТ и ИБ направлениях и безопасность работы для своих клиентов.

Концепция киберустойчивости Innostage заключается в синхронизации ИТ и ИБ экспертов при создании эффективной ИТ-инфраструктуры для бизнеса. Компания стремится показать бизнесу, что слаженная работа ИТ и ИБ подразделений позволит ТОП–менеджерам компаний не переживать о безопасности, отказоустойчивости, импортозамещении и прочих рутинных задачах. В свою очередь, для ИТ и ИБ специалистов инфраструктура должна иметь функции автоматизации типовых задач, мониторинга 360, контроля изменений и прочих операционных задач, позволяющих закрывать любые бизнес-запросы.

В программе смогут принять участие российские багхантеры («белые хакеры»). Запуск запланирован в приватном режиме (по приглашениям) с последующим переводом в открытую баунти-программу. В случае успешной реализации атак белые хакеры получат от компании денежное вознаграждение.

— Для нас программа bug bounty — одно из реальных измерений собственной защищенности. Одна из главных визионерских задач Innostage — менять отношение отрасли к таким инструментам. Cейчас Innostage начинает подготовку программы, и планирует вести ее максимально публично — потому что мы сами разделяем идею про реальную кибербезопасность, которая требует не только выполнения регуляторных практик, но и постоянной самопроверки. Сегодня мы уверены в защищенности собственной инфраструктуры и делаем все, чтобы эта уверенность сохранялась всегда, — заявил генеральный директор компании Innostage Айдар Гузаиров.

Подготовка описания программы и условий для публичной bug bounty началась в сентябре 2023 года. Запуск программы планируется в мае 2024-го.

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Маргарита Головатенко