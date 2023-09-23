Первая декада сентября в большинстве районов Татарстана была на 1 градус теплее обычного

Фото: realnoevremya.ru/Максим Платонов (архив)

В большинстве районов Татарстана первая декада сентября 2023 года оказалась на 1 градус теплее обычного. Местами она была около климатической нормы, сообщили в Гидрометцентре республики.

Среднесуточные температуры воздуха в первой декаде сентября преимущественно находились в пределах от +14 до 17°С. Максимальная температура достигала +24...+26 градусов. На большей части территории Татарстана зафиксированы один-три дня, когда воздух прогревался до +25°С и выше.



В четверг, 7 сентября, в Татарстане похолодало до +3...+7°С из-за прохождения атмосферного фронта. Среднесуточные температуры воздуха составляли +8... +12 градусов.

realnoevremya.ru/Максим Платонов (архив)

— За последние 35 лет наблюдений аналогичной по температурному режиму была первая декада сентября 2008, 2018 и 2020 годов, — заявили в Гидрометцентре Татарстана.

В Татарстане в эти выходные сохранится теплая погода без существенных осадков. По прогнозу Гидрометцентра республики, температуры днем достигнут +27°С — «антициклон обеспечит превышение температурного фона над климатической нормой на 7—9 градусов».

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Татьяна Демина