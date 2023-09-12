В Татарстане будут судить врача, допустившего за руль виновника смертельного ДТП

Фото: realnoevremya.ru/Динар Фатыхов (архив)

Татарстанские следователи завершили расследование уголовного дела в отношении 62-летнего врача-профпатолога и председателя врачебной комиссии ГАУЗ «Алексеевская ЦРБ». Его обвиняют в халатности.

Как полагают в СК, медицинский работник разрешил мужчине с психическим заболеванием управлять автомобилем. Его заболевание относится к перечню медицинских противопоказаний к управлению транспортом.

— В отсутствие на месте ряда врачей, осмотр которых является обязательным при проведении освидетельствования, не проверив гражданина с помощью единой информационной базы лиц, состоящих на диспансерном учете, обвиняемый подписал медицинское заключение об отсутствии у него медицинских противопоказаний, — сообщил старший помощник руководителя СУ СКР по Татарстану Андрей Шептицкий.



realnoevremya.ru (архив)

Из-за возникшего обострения автомобилист устроил смертельную аварию в марте этого года. Он не справился с управлением и сбил 6-летнего мальчика, который скончался на месте происшествия.

— Согласно заключению эксперта, у совершившего ДТП мужчины обнаружилось хроническое психическое заболевание, в связи с чем он не может осознавать фактический характер и общественную опасность своих действий и руководить ими, а также страдал им во время инкриминируемого правонарушения, следствие обратилось в суд с постановлением о применении в отношении него принудительных мер медицинского характера, — рассказали в СК.

Напомним, смертельная авария произошла на улице 8 Марта в поселке Алексеевское 28 марта. 56-летний водитель автомобиля Chevrolet Cobalt не справился с управлением и совершил наезд на ребенка.

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Айрат Назипов