В центре Казани готовят площадку для фестиваля еврейской музыки

Фото: realnoevremya.ru/Сергей Кощеев

В Казани на ул. Петербургской готовятся к проведению XI Международного фестиваля еврейской музыки. Рядом с ТЦ «Республика» уже появилась сцена и оборудование.

Движение по ул. Петербургской в связи с подготовкой площадки к фестивалю не перекрывали. Она по-прежнему доступна пешеходам. Однако движение может быть затруднено, поскольку сцена занимает много места.

realnoevremya.ru/Сергей Кощеев

Напомним, XI Международный фестиваль еврейской музыки пройдет в Казани на этой неделе. Открытие мероприятия запланировано на 15.00 в среду, 20 сентября. Концерт также запланирован в четверг, 21 сентября. Вход на фестиваль свободный.

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Татьяна Демина