Доля обращений татарстанцев к психологу составляет 4% от общего числа обращений россиян

Фото: realnoevremya.ru/Максим Платонов (архив)

Доля обращений татарстанцев к психологам составляет 4% от общего числа обращений россиян. Поставили на паузу работу с этими специалистами 37% жителей республики, следует из исследования онлайн-сервиса Budu.

Обращаются к психологам за помощью для решения проблем со стрессом и тревогой 37% татарстанцев. Каждый пятый (20%) хочет разобраться с конкретной значимой ситуацией, еще 13% следуют примеру близких, посещающих психологические сессии.

Траты на психолога половины респондентов составляют 3—5 тысяч рублей ежемесячно. Расходы еще 27% татарстанцев равняются 5—10 тысячам рублей.

Интересно, что негативный опыт обращения к психологу имеют более половины жителей республики (67%). Причинами стали недостаточный уровень квалификации (с этим столкнулись 53% опрошенных), сомнительная методика (37%) и осуждение со стороны специалиста (13%).

Напомним, психологам и психотерапевтам доверяет только каждый четвертый казанец, а вот не доверяют — четверо из десяти. Женщины обращаются к психологам и психотерапевтам чаще мужчин (20 и 11% соответственно). А опрошенные с зарплатой до 50 тыс. рублей — чаще тех, кто зарабатывает больше: 20% против 8% среди опрошенных с доходом от 80 тыс. рублей в месяц.

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Галия Гарифуллина