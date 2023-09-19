Сегодня в Казани ожидается до +18 градусов

Во вторник, 19 сентября, в Казани ожидается переменная облачность без существенных осадков. Такой прогноз дали в Гидрометцентре Татарстана.

Днем в Казани ожидается от +16 до +18 градусов. В целом по Татарстану температуры воздуха не превысят +14—19 °С.



В Казани также прогнозируется западный, северо-западный ветер. Его порывы могут достигать 5—10 м/с.



realnoevremya.ru/Максим Платонов (архив)

Напомним, в Татарстане на этой неделе по ночам ожидаются заморозки — температуры могут опуститься до -2 градусов. Днем воздух будет прогреваться до +25 °С.



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Татьяна Демина