В авиации ВМФ России сообщили о слежке за субмариной США в марте

Фото: realnoevremya.ru/Максим Платонов

Противолодочные силы Морской авиации Военно-морского флота (ВМФ) России в марте 2023 года обнаружил субмарину ВМС США и незаметно сопровождали ее, сообщил начальник морской авиации ВМФ России полковник Андрей Пахомов.



— [Лодка] шла в подводном положении и не обнаружила, что ее сопровождают. Американцы думали, их никто не видит, а мы сопровождали в течение почти девяти часов, — сказал Пахомов в эфире передачи «Военная приемка» на телеканале «Звезда».

Он отметил, что если бы на субмарине заметили сопровождение, то предприняли бы маневр уклонения и ухода от преследования.

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Маргарита Головатенко