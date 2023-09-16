Рустам Минниханов вручил татарстанским лесникам новую лесозаготовительную технику

Фото: предоставлено realnoevremya.ru пресс-службой раиса Татарстана

Раис Татарстана Рустам Минниханов в Казани вручил новую лесозаготовительную технику подведомственным учреждениям Министерства лесного хозяйства республики. Событие прошло накануне Дня работников леса.

— Поздравляю всех с профессиональным праздником — Днем работников леса. Хочу поблагодарить за работу, которую вы проводите по сохранению и воссозданию лесов на территории нашей республики, — сказал он.

Как уточнили в пресс-службе главы региона, 32 трактора «Беларус-82.1» и 30 единиц лесозаготовительного оборудования были закуплены по государственной программе «Развитие лесного хозяйства Республики Татарстан». На эти цели направлено 100 млн рублей.

предоставлено realnoevremya.ru пресс-службой раиса Татарстана

В августе Рустам Минниханов вручил ключи от новых служебных автомобилей начальникам отделов и управлений образования районов и городских округов республики.

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Максим Кокунин