В Татарстане упал мотодельтаплан — пилот погиб

В Менделеевском районе Татарстана в пятницу, 15 сентября, упал мотодельтаплан, в результате чего погиб пилот 1966 года рождения, сообщили в пресс-службе ГУ МЧС России по республике.

Мотодельтаплан упал в селе Бизяки, вблизи ул. Набережной. Причина происшествия устанавливается.

Мотодельтаплан упал на аэродроме в селе Сарманово в Сармановском районе Татарстана утром 3 сентября. Пострадал мужчина 1949 года рождения.



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Маргарита Голватенко