Новости происшествий

22:26 МСК Все новости
Новости раздела
Происшествия

В Татарстане упал мотодельтаплан — пилот погиб

19:41, 15.09.2023
В Татарстане упал мотодельтаплан — пилот погиб
Фото: realnoevremya.ru (архив)

В Менделеевском районе Татарстана в пятницу, 15 сентября, упал мотодельтаплан, в результате чего погиб пилот 1966 года рождения, сообщили в пресс-службе ГУ МЧС России по республике.

Мотодельтаплан упал в селе Бизяки, вблизи ул. Набережной. Причина происшествия устанавливается.

Мотодельтаплан упал на аэродроме в селе Сарманово в Сармановском районе Татарстана утром 3 сентября. Пострадал мужчина 1949 года рождения.

Подписывайтесь на telegram-канал, группу «ВКонтакте» и страницу в «Одноклассниках» «Реального времени». Ежедневные видео на RUTUBE, «Дзене» и youtube-каналах «Спорт», «Общество и культура», «Бизнес и технологии».

Маргарита Голватенко
ПроисшествияОбщество Татарстан

Новости партнеров

комментарии 0

комментарии

Пока никто не оставил комментарий, будьте первым

Войти через соцсети
Свернуть комментарии

Читайте также