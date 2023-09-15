В Казани приостановили движение четырех трамвайных и двух троллейбусных маршрутов

Фото: realnoevremya.ru/Максим Платонов (архив)

В Казани из-за отсутствия питающего электроснабжения тяговой подстанции приостановили движение четырех трамвайных, №5, 5а, 6 и 7, и двух троллейбусных, №2 и №13, маршрутов. Об этом предупреждает МУП «Метроэлектротранс».

Движение встало на участке по проспекту Ямашева от остановки «Парк Победы» до остановки «Ветеринарная академия». Рабочие уже занимаются переподключением контактной сети к питанию от других тяговых подстанций.



По предварительным расчетам, время простоя трамваев и троллейбусов составит один час.

realnoevremya.ru/Максим Платонов (архив)

UPD от 16.47: движение восстановлено в полном объеме.

Напомним, в ответ на жалобы казанцев на сбои в работе трамваев власти заявили, что происшествия случаются из-за разных обстоятельств, например из-за скопления машин на трамвайных путях. Среди других причин они назвали отключение электроэнергии, повреждения контактной сети или путевого хозяйства, а также техническую неисправность вагона.



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Татьяна Демина