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Татарстанцев предупредили о тумане 16 сентября

16:04, 15.09.2023
Татарстанцев предупредили о тумане 16 сентября
Фото: realnoevremya.ru/Максим Платонов (архив)

В субботу, 16 сентября, в Татарстане ожидается туман. Об ухудшении погодных условий сообщает Гидрометцентр республики.

По прогнозу, туман в Татарстане завтра возможен местами ночью и утром. В Казани его не ожидается.

В ночь на 16 сентября в республике прогнозируется от +4 до +9 градусов. Днем потеплеет до +19... +24°С.

realnoevremya.ru/Максим Платонов (архив)

Напомним, в ближайшие выходные в Татарстане теплая погода сохранится. Воздух прогреется до +24 градусов. В начале следующей недели ожидается небольшое похолодание.

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Татьяна Демина
Общество Татарстан

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