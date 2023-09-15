Татарстанцев предупредили о тумане 16 сентября

Фото: realnoevremya.ru/Максим Платонов (архив)

В субботу, 16 сентября, в Татарстане ожидается туман. Об ухудшении погодных условий сообщает Гидрометцентр республики.

По прогнозу, туман в Татарстане завтра возможен местами ночью и утром. В Казани его не ожидается.

В ночь на 16 сентября в республике прогнозируется от +4 до +9 градусов. Днем потеплеет до +19... +24°С.

realnoevremya.ru/Максим Платонов (архив)

Напомним, в ближайшие выходные в Татарстане теплая погода сохранится. Воздух прогреется до +24 градусов. В начале следующей недели ожидается небольшое похолодание.



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Татьяна Демина