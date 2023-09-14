Председатель СК затребовал доклад по факту нарушения прав жильцов дома в Татарстане

Председатель Следкома России Александр Бастрыкин затребовал доклад о ходе проверки, начатой по факту нарушения прав жильцов дома в Татарстане. Об этом доложит руководитель СУ СК России по региону Валерий Липский.



Жители многоэтажного дома по улице Ленина в Альметьевске высказывали в социальных сетях сомнения по поводу соблюдения норм строительства дома по соседству — стройка может нарушать их права.

Изначально на участке были заложены фундаменты под два отдельно стоящих дома и на значительном расстоянии от соседних. Однако впоследствии застройщик сменился, вследствие чего изменился и проект. В СУ СКР по Татарстану по изложенным сведениям организовали доследственную проверку.

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Маргарита Головатенко