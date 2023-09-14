В Казани временно ограничат движение по улице Толстого
В столице Татарстана временно ограничат движение по улице Толстого. Это связано со строительством блочно-модульной котельной, информирует сообщает Комитет внешнего благоустройства Казани.
Дорогу будут закрывать на двух участках:
- с 23 часов 16 сентября до 6 часов 17 сентября полностью перекроют проезд в районе здания №41а;
- с 18 сентября по 12 октября частично ограничат движение около домов №16 и 18.
О том, что на улице Толстого появится новая блочно-модульная котельная, «Реальное время» писало в мае. На ее строительство планировали выделить 68 млн рублей. Она будет обеспечивать теплом четыре жилых дома и детский сад.
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