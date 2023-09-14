Российские рестораны планируют поднять цены на 15—20%

Фото: realnoevremya.ru/Максим Платонов (архив)

Российские рестораны этой осенью могут повысить цены на блюда в связи с подорожанием российских и иностранных продуктов. По этой причине ценник в меню может вырасти на 15—20%, пишут «Известия» со ссылкой на представителей общепита.

— Рестораны стараются сдерживать цены, но наступает момент, когда это практически невозможно на фоне подорожания всего: продуктов, бензина, логистических услуг, — уточнил президент Федерации рестораторов и отельеров (ФРиО) России Игорь Бухаров.

Некоторые заведения планируют скорректировать меню. Они хотят изменить состав блюд за счет снижения доли дорогих ингредиентов.

realnoevremya.ru/Максим Платонов (архив)

Ресторанный рынок России претерпел изменения за последние годы, наряду с фастфудом и сервисами по доставке еды набирают популярность столовые. Россияне стали чаще выбирать заведения общепита с более демократичным ценником — тенденция, которая прослеживается сейчас во всех сферах услуг. Как результат, затраты россиян на питание в столовых и фастфуд выросли в среднем на 6%. Подробнее — в материале «Реального времени».

Подписывайтесь на telegram-канал, группу «ВКонтакте» и страницу в «Одноклассниках» «Реального времени». Ежедневные видео на RUTUBE, «Дзене» и youtube-каналах «Спорт», «Общество и культура», «Бизнес и технологии».

Айрат Назипов