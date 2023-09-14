В Набережных Челнах утвердят положение о автоматизированной системе централизованного оповещения населения

Фото: realnoevremya.ru/Максим Платонов (архив)

Исполком Набережных Челнов намерен в ближайшее время утвердить положение о муниципальной автоматизированной системе централизованного оповещения населения (МАСЦО).

Положение определяет назначение, задачи и требования к системе. Например, задачей МАСЦО является обеспечение доведения сигналов оповещения и экстренной информации руководящего состава гражданской обороны и звена ТСЧС, единой дежурно-диспетчерской службы города, а также населения.

Также в документе указан принцип работы автоматизированной системы. Передача сигналов оповещения и экстренной информации населению осуществляется подачей сигнала «Внимание: всем!». Сообщения будут передаваться через организации телерадиовещания, через радиовещательные и телевизионные передающие станции операторов связи. Допускается трехкратное повторение сообщений.

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Айрат Назипов