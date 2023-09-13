В Татарстане представили руководителей ОМВД по Заинскому и Мензелинскому районам

Заместитель министра внутренних дел по Татарстану генерал-майор полиции Алексей Соколов представил личному составу отделов МВД России по Заинскому и Мензелинскому районам новых руководителей, сообщили в пресс-службе МВД России по региону.

ОМВД России по Заинскому району возглавил подполковник полиции Марат Давлетшин. ОМВД России по Мензелинскому району — полковник полиции Евгений Клещевников.



Марат Давлетшин окончил Казанский юридический институт России. Службу в органах внутренних дел начал в 2008 году оперуполномоченным группы зональных оперуполномоченных отдела уголовного розыска Азнакаевского ОВД МВД по Татарстану. В 2013 году был назначен на должность начальника отдела уголовного розыска отдела МВД России по Азнакаевскому району. В 2020 году стал заместителем начальника отдела МВД России — начальником полиции отдела МВД России по Бугульминскому району. В 2022 году — начальник отдела МВД России по Муслюмовскому району. Награжден медалями МВД России «За отличие в службе» третьей и второй степени. Женат, воспитывает сына.

Евгений Клещевников окончил Елабужскую специальную среднюю школу милиции МВД России. Начал работу в 2000 году с должности оперуполномоченного отделения уголовного розыска Мензелинского РОВД Татарстана. Прошел путь от оперуполномоченного уголовного розыска до заместителя начальника отдела — начальника полиции отдела МВД России по Мензелинскому району. В 2019 году назначен на должность начальника отдела МВД России по Ютазинскому району, в 2022 — начальник отдела МВД России по Заинскому району. Награжден медалями МВД России «За доблесть в службе» и «За отличие в службе» третьей, второй и первой степени, медалью «За боевое содружество», нагрудными знаками: «За верность долгу», «За отличную службу в МВД по Республике Татарстан», «Почетный сотрудник МВД по Республике Татарстан», нагрудным знаком КМ РТ «За услуги в укреплении правопорядка». Женат, воспитывает двух сыновей и дочь.

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Маргарита Головатенко