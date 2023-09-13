Раис Татарстана направил соболезнования председателю президентского совета Ливии в связи с наводнениями

Фото: realnoevremya.ru/Максим Платонов

Председатель Группы стратегического видения «Россия — Исламский мир», раис Татарстана Рустам Минниханов выразил соболезнования председателю президентского совета Ливии господину Мухаммеду Менфи в связи с трагическими последствиями наводнения на северо-востоке страны, сообщает пресс-служба раиса республики.



— Прошу передать слова сочувствия и поддержки родным и близким погибших, а также пожелания скорейшего выздоровления всем пострадавшим в результате этих стихийных бедствий. Разделяю горечь этих потерь и скорблю вместе с Вами и народом Ливии, — сказано в тексте обращения.

Рустам Минниханов также направил слова соболезнования королю Марокко Мухаммеду VI бен аль-Хасанву в связи с трагическими последствиями разрушительного землетрясения в ночь с 8 на 9 сентября.

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Маргарита Головатенко