Технологические стартапы Татарстана могут получить инвестиции от МТС

МТС, цифровая экосистема, сообщает о старте приема заявок на участие в инвестиционной питч-сессии для охватных стартапов зрелых стадий. Отобранные проекты смогут получить предложение о коммерческом партнерстве и инвестиции до $5 млн (в один проект), а также стать частью экосистемы МТС.

Центр инноваций и инвестиций MTS StartUp Hub, в состав которого входит корпоративный венчурный фонд МТС, объявил о старте сбора заявок на участие в инвестиционной питч-сессии МТС Pitch Day. Прием заявок продлится до 15 октября, регистрация доступна на официальном сайте мероприятия.

К участию в отборе приглашаются охватные B2C, а также B2B SaaS-решения, отвечающие критериям:

Выручка 50 млн рублей в год либо кратный рост по выручке ежегодно;

Потенциальный охват проекта — более 100 тысяч пользователей в России и СНГ;

Проект имеет стратегическую ценность для экосистемы МТС.

Эксперты MTS StartUp Hub проверят потенциальных участников на соответствие критериям, проанализируют питч-деки проектов, после чего проведут интервью с отобранными стартапами, из числа которых будет сформирован шорт-лист участников. Инвестиционная сессия МТС Pitch Day пройдет 23 ноября: на ней участники презентуют свои проекты топ-менеджерам компании и ведущим инвесторам из закрытого венчурного клуба MTS StartUp Hub.

«Мы в поиске сильных стратегических партнеров в лице стартапов зрелых стадий. Такие проекты мы готовы представить не только топ-менеджерам МТС, но и ведущим экспертам и инвесторам венчурного рынка — именно перед ними выступят команды и постараются привлечь их внимание в рамках нашего мероприятия МТС Pitch Day», — рассказал Дмитрий Курин, директор по инновациям и инвестициям МТС, СЕО MTS StartUp Hub.