Казанский «Дворец впечатлений» в экс-Доме татарской кулинарии планируют открыть в декабре

Стало известно, как сегодня выглядит экс-Дом татарской кулинарии и будущий «Дворец впечатлений». Первыми фотографиями поделился telegram-канал Фудиномика. По его данным, открытие планируется в декабре.



На первом этаже расположится welcome-зона, на втором и третьем этажах организуют развлечения. В цокольном этаже будет магазин «Икеле-Микеле».

Как «Дворец впечатлений» экс-ДТК характеризовал новый владелец, бывший мэр Архангельска — бизнесмен Александр Донской. По его словам, в концепцию легли мотивы сказок народов мира и небылиц. Рассчитывается, что это будет интерактивный проект, в котором смогут участвовать как взрослые, так и дети.



«Дом татарской кулинарии» в Казани закрылся в марте 2020 года. ООО «Бар-ресторан ДТК», согласно данным системы «СПАРК-Интерфакс», по итогам 2018 года зафиксировало убыток чуть более миллиона рублей, а в конце 2019-го были приостановлены операции по его счетам в двух банках.



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Маргарита Головатенко