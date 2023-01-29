Число выявленных случаев дачи взятки в Татарстане за десятилетие выросло в пять раз

Фото: realnoevremya.ru/Максим Платонов

На этой неделе силовые ведомства Татарстана провели свои итоговые коллегии, где отчитались о проделанной работе, в том числе по выявлению и расследованию преступлений. На закрытой коллегии МВД по РТ стало известно, что средний размер взятки в республике в 2022 году составил 174 тысячи рублей. Всего же, по данным Генеральной прокуратуры России, в Татарстане в прошлом году зарегистрировали 286 случаев дачи взятки. Как подсчитало «Реальное время», за 10 лет их количество выросло в пять раз.

Татарстан и Москва поменялись местами

По количеству зарегистрированных за 2022 год случаев дачи взятки — статья 291 Уголовного кодекса России — Татарстан занял 2-е место. Лидером по выявлению фактов этого преступления стала Москва.

Стоит отметить, что по итогам 2022 года Татарстан и Москва поменялись местами в рейтинге по количеству зарегистрированных случаев дачи взятки. По итогам 2021-го республика лидировала — тогда на ее территории выявили 266 преступлений, предусмотренных статьей 291 УК России. В Москве же за тот год зафиксировали 231 факт дачи взятки.

Фото: realnoevremya.ru/Максим Платонов

Татарстан — единственный из регионов Приволжского федерального округа, попавший в топ-10 по числу выявленных случаев дачи взятки. В списке следом за Москвой расположились Волгоградская область (282 факта), Московская область (218), Приморский край (125), Алтайский край (117), Ставропольский край (95), Краснодарский край (88), Дагестан (81), а также Курганская и Тюменская области, где за прошлый год зарегистрировали по 79 преступлений, предусмотренных статьей 291 УК России.

Ни одного случая дачи взятки за 2022 года не зарегистрировали лишь в одном регионе — в Хакасии. По одному такому преступлению выявили в Чукотском и Ненецком автономных округах, а также в Карачаево-Черкессии. Два факта зафиксировали в соседней с Татарстаном республике Марий Эл.

Минимум случаев дачи взятки выявили в 2017-м

По сравнению с 2021 годом число зарегистрированных случаев дачи взятки выросло на 7,5%, или на 20 фактов. За десятилетие же выявляемость этих преступлений выросла более чем в пять раз — с 53 в 2012 году до 286 в 2022-м.

Число выявленных за 2022 год случаев дачи взятки в Татарстане стало максимальным за последние годы, выяснило «Реальное время», изучив данные Генеральной прокуратуры России. Минимум преступлений, предусмотренных статьей 291 УК, зарегистрировали в республике в 2017 году — 38.

Стоит отметить, что число выявленных случаев дачи взятки в Татарстане не растет год от года. Так, например, в 2013 году зарегистрировали 164 таких преступлений, а в 2014-м уже на 40 меньше, зато спустя год, в 2015-м, их число выросло в два раза.



Фото: realnoevremya.ru/Максим Платонов

«Реальное время» собрало данные Генпрокуратуры России по регистрации случаев дачи взятки за последние годы:

2022 год — 286

2021 год — 266

2020 год — 174

2019 год — 65

2018 год — 74

2017 год — 38

2016 год — 162

2015 год — 240

2014 год — 124

2013 год — 164

2012 год — 53

Напомним, что коррупционные преступления характеризуются высокой латентностью. Рост числа выявленных фактов свидетельствует не столько о росте коррупции, сколько о качестве работы правоохранительных органов по пресечению этих преступных деяний.

Подписывайтесь на telegram-канал и группу «ВКонтакте» «Реального времени».

Татьяна Демина