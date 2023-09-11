В России решили отложить запуск «мебельной» ипотеки

Фото: realnoevremya.ru/Максим Платонов (архив)

Внедрение в России ипотеки с меблировкой решили отложить, несмотря на уже подготовленный и согласованный законопроект. Об этом на Восточном экономическом форуме сообщил замглавы Минстроя страны Никита Стасишин.

— Это не то, что мы «жмем», есть более важные вещи. Мы это точно сделаем, но чуть-чуть позже, — цитирует его ТАСС.

Временный отказ от планов внедрить «мебельную» ипотеку Никита Стасишин объяснил другими приоритетами Минстроя России. На сегодняшний день ведомство сосредоточено на поправках в федеральное законодательство, которые позволят возводить индивидуальные дома хозяйственным способом строительства с помощью эскроу-счетов.

realnoevremya.ru/Максим Платонов (архив)

Напомним, глава Минстроя России Ирек Файзуллин предложил президенту страны Владимиру Путину включать меблировку квартир в ипотеку в феврале 2023 года. Он объяснил, что покупка отечественной мебели за счет ипотечного кредита сможет поспособствовать развитию лесопромышленного комплекса.



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Татьяна Демина