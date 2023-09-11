На территории Мордовии появится особая экономическая зона

Фото: realnoevremya.ru/Роман Хасаев

В Мордовии появится особая экономическая зона. Проект разработали совместно с АФК «Система», которая является основным инвестором. Об этом на встрече с Владимиром Путиным сообщил глава региона Артем Здунов.



— Мы навели порядок с землей, и поэтому сейчас с АФК «Система» — это будет наш основной инвестор — создаем особую экономическую зону. Документы уже подготовлены, [направлены] в Минэкономразвития. Я думаю, это существенно обновит и промышленный потенциал. Тем более такие темы, как радиоэлектроника, вплоть до радионавигационного оборудования, радиолокации — все будет производиться, — доложил Здунов.



realnoevremya.ru/Максим Платонов

Как сообщают «Известия Мордовии», находиться ОЭЗ будет близ столицы региона — Саранска. Она также займет участок в 254 гектара на территории Лямбирского района. По словам регионального Минэка, в особой экономической зоне будут преференции для бизнеса, которые предполагают собой предоставление льгот предпринимателям. Вместе с тем в республике еще и расширится Территория опережающего развития, находящаяся в Рузаевке.



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Александр Зарипов