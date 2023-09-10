Российские силы ПВО сбили украинский беспилотник над Брянской областью

Фото: realnoevremya.ru/Руслан Давлетшин (архив)

Утром в воскресенье, около 08:30 по мск, над Брянской областью была пресечена попытка Украины совершить террористическую атаку БПЛА самолетного типа, сообщили в Минобороны России.

— Дежурными средствами ПВО беспилотный летательный аппарат уничтожен в воздухе над Брянской областью, — добавили в министерстве.



Также в военном ведомстве рассказали, что этой ночью Украина снова пыталась совершить террористическую атаку с применением БПЛА самолетного типа над Черным морем в направлении Крыма. Российские силы ПВО сбили восемь беспилотников.



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Илина Хакимова