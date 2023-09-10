Новости происшествий

11:34 МСК Все новости
Новости раздела
Происшествия

Российские силы ПВО сбили украинский беспилотник над Брянской областью

09:52, 10.09.2023 Сюжет:  Военная операция на Украине: только проверенная информация
Российские силы ПВО сбили украинский беспилотник над Брянской областью
Фото: realnoevremya.ru/Руслан Давлетшин (архив)

Утром в воскресенье, около 08:30 по мск, над Брянской областью была пресечена попытка Украины совершить террористическую атаку БПЛА самолетного типа, сообщили в Минобороны России.

— Дежурными средствами ПВО беспилотный летательный аппарат уничтожен в воздухе над Брянской областью, — добавили в министерстве.

Также в военном ведомстве рассказали, что этой ночью Украина снова пыталась совершить террористическую атаку с применением БПЛА самолетного типа над Черным морем в направлении Крыма. Российские силы ПВО сбили восемь беспилотников.

Подписывайтесь на telegram-канал, группу «ВКонтакте» и страницу в «Одноклассниках» «Реального времени». Ежедневные видео на RUTUBE, «Дзене» и YouTube-каналах «Спорт», «Общество и культура», «Бизнес и технологии»

Илина Хакимова
Происшествия

Новости партнеров

комментарии 0

комментарии

Пока никто не оставил комментарий, будьте первым

Войти через соцсети
Свернуть комментарии

Читайте также