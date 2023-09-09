Курсанты приняли присягу в Казанском танковом училище

Фото: realnoevremya.ru/Максим Платонов (архив)

В Казанском высшем танковом командном Краснознаменном училище состоялась торжественная церемония приведения курсантов первого курса к присяге. Мероприятие посетил председатель Госсовета Татарстана Фарид Мухаметшин.

— На вас возлагается большая ответственность за освоение военной науки, техники и вооружения и в будущем — за обеспечение готовности армии к защите нашего Отечества. Уверен, что Вы будете поддерживать и преумножать славные традиции училища, и его выпускников, — передает его обращение к учащимся пресс-служба Госсовета.

За годы работы учебного заведения 70 выпускников стали Героями Советского Союза, четыре — удостоены высокого звания Героя Социалистического Труда, из них два выпускника — полные кавалеры орденов Славы, двое стали Георгиевскими кавалерами, 15 выпускников училища удостоены звания Героя России, более 250 выпускников стали генералами.

realnoevremya.ru/Максим Платонов (архив)

В феврале на Аллее Героев училища появилось 11 новых бюстов: генерал-майора М.М. Шаймуратова, генерал-майора Р.А. Шадрина, старшего лейтенанта И.Н. Ахпашева, старшего лейтенанта В.Н. Горина, майора С.В. Кустова, младшего лейтенанта К.В. Ситкина, майора Т.О. Мусалаева, старшего лейтенанта М.И. Михайлова, старшего лейтенанта И.Л. Насибуллина, старшего лейтенанта Д.Э. Шаймарданова и майора С.А. Панова.

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Айрат Назипов