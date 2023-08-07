В Татарстане показатель безработицы в июле остался на уровне июня

Фото: realnoevremya.ru/Динар Фатыхов

В июле этого года уровень регистрируемой безработицы в Татарстане составил 0,3% — это 6 079 безработных. Июльский показатель остался на уровне июня, когда в республике в качестве безработных были официально зарегистрированы 6 084 человека, сказано в отчете регионального Минтруда.



Самый высокий уровень безработицы в прошлом месяце зарегистрировали в Нижнекамском, Верхнеуслонском и Сабинском районах Татарстана. Самый низкий уровень — в Ютазинском, Лаишевском и Мензелинском районах.

В июле 2023 года наиболее высокий показатель был в следующей десятке муниципалитетов:

Нижнекамский — 0,54%; Верхнеуслонский — 0,45%; Сабинский — 0,44%; Агрызский — 0,42%; Казань — 0,37%; Черемшанский — 0,35%; Елабужский — 0,33%; Сармановский — 0,33%; Кайбицкий — 0,32%; Чистопольский — 0,32%.

В июне уровень регистрируемой безработицы в Татарстане составил 0,3%. Самый высокий уровень регистрируемой безработицы зафиксировали в Нижнекамском, Сабинском и Агрызском районах. Самый низкий — в Лаишевском, Мензелинском и Ютазинском районах.

В мае 2023 года уровень регистрируемой безработицы составил 0,31%.



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Маргарита Головатенко