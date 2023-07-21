Рустам Минниханов посетил ОЭЗ «Алабуга» и провел заседание Наблюдательного совета по кадровому обеспечению

Фото: предоставлено realnoevremya.ru пресс-службой раиса Татарстана

Раис Татарстана Рустам Минниханов посетил особую экономическую зону «Алабуга» и принял участие в заседании Наблюдательного совета ОЭЗ «Алабуга» в рамках визита в Зеленодольский район, сообщили в пресс-службе раиса региона.



Раис республики осмотрел новые лаборатории «Алабуга Политех» на площадке технопарка ОЭЗ. Здесь появились пять новых лабораторий-мастерских «Алабуга Политех», среди них мастерская цеха водоснабжения и канализации, мастерская участка контрольно-измерительных приборов, мастерская участка низковольтных электрических сетей, мастерская отдела администрирования информационно-технических систем, мастерская ремонтно-механического цеха.

Раис Татарстана побеседовал со студентами «Алабуга Политеха», отметив их высокую квалификацию уже на первом курсе обучения. В образовательной программе делают акцент на практико-ориентированный подход в обучении. В сопровождении генерального директора ОЭЗ «Алабуга» Тимура Шагивалеева раис Татарстана посетил кампус, где расположены медицинский центр, жилые зоны, спортивная площадка. Гости также ознакомились с условиями проживания студентов в современных хостелах, где есть все необходимое для комфортной жизни. Комплекс состоит из восьми хостелов с прилегающим к ним парком.

Далее в административно-деловом центре состоялось заседание Наблюдательного совета ОЭЗ «Алабуга», где обсуждался вопрос обеспечения кадрами.

— Сегодня мы ознакомились с системой дуального образования. Мы определили для себя задачу — ежегодная подготовка 10 тысяч специалистов. Некоторые вопросы требуют решений как на республиканском, так и на федеральном уровне, — отметил Рустам Минниханов.

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Маргарита Головатенко