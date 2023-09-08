Депутат предложила создать аналог Пушкинской карты для расходов на спорт

Фото: realnoevremya.ru/Олег Тихонов (архив)

Депутат Госдумы Яна Лантратова предложила создать платежную карту для социально незащищенных групп населения, с помощью которой они смогут оплачивать расходы на спорт. Об этом сообщает RT со ссылкой на копию письма на имя премьер-министра России Михаила Мишустина.

В своем обращении Лантратова напомнила, что в октябре 2021 года в ходе заседания Совета по развитию физической культуры и спорта президент России Владимир Путин заявил, что главной задачей госполитики в сфере спорта является широкое вовлечение молодежи в занятия физической культурой.

Так, согласно исследованиям ВОЗ, в России на протяжении 2000—2016 годов наблюдался недостаток физической активности у детей, а статистика Минздрава страны зафиксировала шестикратный рост диагноза «ожирение».

По ее словам, все эти негативные явления могут быть связаны с недостаточной доступностью спортивных занятий для молодежи и высокой стоимостью инвентаря для ряда категорий семей.

— На основании изложенного прошу вас, уважаемый Михаил Владимирович, рассмотреть возможность реализации проекта спортивно-оздоровительной карты с целью дальнейшего развития массового молодежного спорта в Российской Федерации, повышения здоровья российской молодежи из социально незащищенных групп и поддержки российских производителей спортивного инвентаря, — говорится в обращении.

Она также отметила, что спортивно-оздоровительной карте может быть присвоено имя одного из наиболее выдающихся отечественных спортсменов. Например, футболиста Льва Яшина или хоккеиста Валерия Харламова.

realnoevremya.ru/Олег Тихонов (архив)

В конце прошлого месяца раис Татарстана Рустам Минниханов встретился с официальными представителями стран-участниц Казанского глобального молодежного саммита — руководителями ведомств по делам молодежи стран-членов Организации исламского сотрудничества.



В ходе встречи он отметил, что в республике есть необходимая инфраструктура — это крупнейшая в стране сеть детских лагерей, молодежных и подростковых клубов:

— Создаются новые города с университетами и особыми экономическими зонами, действуют программы поддержки сельской молодежи, молодых ученых, молодых семей, регулярно проходят тематические фестивали и форумы. На примере России мы видим, как молодые люди выступают за многообразие культур, межнациональное согласие и межрелигиозное взаимодействие, взаимовыгодное международное сотрудничество, — сказал Минниханов.

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Максим Кокунин