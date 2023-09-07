Логисты выбирают резервуары FLAMAX
Две пожарные емкости объемом по 509 куб. м установлены в транспортно-логистическом комплексе «Стабна» в Смоленской области.
Компания FLAMAX спроектировала, изготовила, доставила и установила резервуары по заказу ООО «Альфа Транс Альянс». Международный оператор работает на российском рынке с 2008 года, предоставляя полный комплекс транспортно-экспедиционных и таможенных услуг в международном и внутрироссийском сообщении. За 15 лет «Альфа Транс Альянс» выросла в группу компаний с богатой инфраструктурой. Так, таможенный комплекс в деревне Стабна Смоленской области превратился в крупнейший мультифункциональный центр, разместивший на своей территории два терминала и комплекс складских помещений. В непосредственной близости к СВХ установили пожарные резервуары FLAMAX.
Монтажные работы на объекте заняли всего 6 дней!
Компания FLAMAX имеет успешный опыт сотрудничества с логистическими компаниями. Складские комплексы вводятся в эксплуатацию регулярно по всей стране, причем оснащать их нужно быстро и качественно. В таких условиях выбор в пользу сборных резервуаров очевиден. По сравнению с альтернативными технологиями доставка и монтаж занимают минимальные сроки, а проведение работ на месте не требует специальных разрешений и дорогостоящей техники.
ХАРАКТЕРИСТИКИ РЕЗЕРВУАРОВ:
- Назначение: противопожарный запас воды.
- Количество: 2 шт.
- Объем: 2 х 509 куб. м.
- Диаметр: 9,360 м.
- Высота: 8,370 м.
FLAMAX — лидер российского промышленного производства сборных стальных резервуаров для хранения промышленных объемов воды различного назначения. Завод компании расположен в Лаишевском районе Татарстана. В портфолио FLAMAX — более 200 проектов, реализованных в России, в том числе — более 10 в Поволжье. Клиентами компании являются такие известные бренды, как Wildberries, «Леруа Мерлен», ЭТМ и другие.
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