Логисты выбирают резервуары FLAMAX

Фото: предоставлено realnoevremya.ru компанией FLAMAX

Две пожарные емкости объемом по 509 куб. м установлены в транспортно-логистическом комплексе «Стабна» в Смоленской области.

Компания FLAMAX спроектировала, изготовила, доставила и установила резервуары по заказу ООО «Альфа Транс Альянс». Международный оператор работает на российском рынке с 2008 года, предоставляя полный комплекс транспортно-экспедиционных и таможенных услуг в международном и внутрироссийском сообщении. За 15 лет «Альфа Транс Альянс» выросла в группу компаний с богатой инфраструктурой. Так, таможенный комплекс в деревне Стабна Смоленской области превратился в крупнейший мультифункциональный центр, разместивший на своей территории два терминала и комплекс складских помещений. В непосредственной близости к СВХ установили пожарные резервуары FLAMAX.

Монтажные работы на объекте заняли всего 6 дней!

Компания FLAMAX имеет успешный опыт сотрудничества с логистическими компаниями. Складские комплексы вводятся в эксплуатацию регулярно по всей стране, причем оснащать их нужно быстро и качественно. В таких условиях выбор в пользу сборных резервуаров очевиден. По сравнению с альтернативными технологиями доставка и монтаж занимают минимальные сроки, а проведение работ на месте не требует специальных разрешений и дорогостоящей техники.

ХАРАКТЕРИСТИКИ РЕЗЕРВУАРОВ:

Назначение: противопожарный запас воды.

Количество: 2 шт.

Объем: 2 х 509 куб. м.

Диаметр: 9,360 м.

Высота: 8,370 м.

предоставлено realnoevremya.ru компанией FLAMAX

FLAMAX — лидер российского промышленного производства сборных стальных резервуаров для хранения промышленных объемов воды различного назначения. Завод компании расположен в Лаишевском районе Татарстана. В портфолио FLAMAX — более 200 проектов, реализованных в России, в том числе — более 10 в Поволжье. Клиентами компании являются такие известные бренды, как Wildberries, «Леруа Мерлен», ЭТМ и другие.



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