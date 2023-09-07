В Татарстане на очистку трех объектов от аварийных деревьев выделят 15 млн рублей

Фото: realnoevremya.ru/Максим Платонов (архив)

Как выяснило «Реальное время», Главстрой Татарстана ищет подрядчика на вырубку аварийных деревьев и благоустройство территорий сразу на трех объектах, расположенных в двух районах республики. Стоимость контракта оценивается в 15 млн рублей, а выполнить работы необходимо в течение 30 дней с момента подписания контракта.

Первым объектом является Астрономическая обсерватория им. В.П. Энгельгардта, расположенная в поселке Октябрьский Зеленодольского района. В этом месте исполнитель должен будет лишь убрать ненужную поросль с деревьями.

Вторым местом стало МБОУ «Гимназия №4» Бавлинского района республики. Здесь подрядчику вместе с уборкой растительности придется заняться и благоустройством территории, а именно укладкой нового асфальта и устройством тротуара.

Такая же задача будет стоять перед ним и на последнем объекте — МБУ ММЦ «Яшьлэр доньясы» при МКУ «Отдел по делам молодежи Бавлинского района РТ».

Для проведения части работ исполнитель должен будет купить щебень, песок и песчано-гравийную смесь.

realnoevremya.ru/Динар Фатыхов

Напомним, в конце прошлой недели сообщалось, что благоустройство территорий Авиастроительного и Ново-Савиновского районов Казани, прилегающих к водным объектам, подешевело в два раза. Контракт заключили на 379,9 тысячи при начальной цене в 789,3 тысячи рублей.



Работами займется казанский индивидуальный предприниматель Родион Лукьянов. Всего на заключение контракта было четыре претендента. Они предложили за свои услуги 380 тысяч, 390,5 тысячи, 619,6 тысячи и почти 738 тысяч рублей соответственно.

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Максим Кокунин