Благоустройство территорий у водоемов Авиастроительного и Ново-Савиновского районов Казани подешевело в 2 раза

Фото: realnoevremya.ru/Максим Платонов (архив)

Благоустройство территорий Авиастроительного и Ново-Савиновского районов Казани, прилегающих к водным объектам, подешевело в два раза, подсчитало «Реальное время». Контракт заключили на 379,9 тысячи при начальной цене в 789,3 тысячи рублей.



Работами займется казанский индивидуальный предприниматель Родион Лукьянов. Всего на заключение контракта было четыре претендента. Они предложили за свои услуги 380 тысяч, 390,5 тысячи, 619,6 тысячи и почти 738 тысяч рублей соответственно.

Напомним, работы включают в себя очистку берегов водоемов и водной поверхности от мусора. Подрядчику также предстоит собирать мусор на отведенной территории.

realnoevremya.ru/Максим Платонов (архив)

По контракту, подрядчику в Авиастроительном районе Казани предстоит благоустроить озеро Лесное в жилом массиве Северный, озеро Большое Голубое, реки Казанку, Сухую и Солонку. В списке также водоемы по ул. Циолковского, 37, 51 и 53, по ул. Пятигорской, 68 и по ул. Вересаева, 11.

В Ново-Савиновском районе Казани привести в порядок необходимо побережье Казанки, озер Малое и Большое Чуйково, Марьино, озера по ул. Голубятникова, 30 и водоемов между улицами Мусина, Чуйкова и проспектом Ямашева, между улицами Маршала Чуйкова, Академика Лаврентьева, Фатыха Амирхана и Адоратского, по ул. Гаврилова, напротив домов №54 и №46 по ул. Адоратского.



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Татьяна Демина