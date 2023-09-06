Молдавия согласилась оплатить «Газпрому» лишь $8,6 млн после аудита

Фото: realnoevremya.ru/Татьяна Демина

Молдавия согласилась выплатить $8,6 млн в качестве долга Молдавии за газ перед «Газпромом», об этом заявил министр энергетики Молдавии Виктор Парликов.



По его словам, международный аудит не выявил всех документальных доказательств долга «Молдовагаза» перед «Газпромом» в размере $709 млн. Таким образом, «Молдовагаз» решил выплатить «Газпрому» $8,6 млн из $709 млн долга, а остальное оспорить в суде, сообщает «Интерфакс».

Спор касательно долга Молдавии за газ возник в 2021 году, когда «Газпром» стал требовать погашения. Российская компания считает, что долг Молдавии составляет $709 млн, из которых $433 млн — сам долг, а остальное — пеня за просрочку платежей.

Власти Молдавии заявили, что точную сумму долга признают лишь после независимого международного аудита. В октябре стороны заключили соглашение, по которому аудит должен был состояться до 1 мая 2022 года, но молдавские власти не смогли найти компанию-аудитора. Молдавия в августе 2022 года заключила контракт с Wikborg Rein Advokatfirma AS и Forensic Risk Alliance &Co. Завершение аудита неоднократно откладывалось и переносилось.

В 2022-м «Газпром» указывал, что оставляет за собой все свои права, включая полное прекращение поставок «Молдовагазу» из-за регулярных нарушений условий контракта по сроку оплаты.



Парликов отметил, что аудит показал вопросы к распределению доходов от транзита газа и неисполнение «Газпромом» обязательств по поставке газа в Молдавию после снижения осенью 2022 года поставок газа в страну до 5,7 млн кубометров в сутки.

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Маргарита Головатенко