На организацию молодежного форума «Страйкфест 2.0 — Лига Лидеров» в Татарстане потратят 1,1 млн рублей

Фото: realnoevremya.ru/Динар Фатыхов (архив)

Молодежный форум «Страйкфест 2.0 — Лига Лидеров», который состоится в Альметьевском районе Татарстана, обойдется местному бюджету в 1,1 млн рублей. В нем должны принять участие не менее 155 человек, выяснило «Реальное время», изучив тендер.

Форум рассчитан для молодых людей в возрасте от 17 до 25 лет. Мероприятие предназначено для студентов, сельской молодежи и работающих молодых людей. На событие нужно привлечь экспертов, спикеров и почетных гостей.

«Страйкфест 2.0 — Лига Лидеров» будет длиться три дня. Точная дата пока не определена. Участникам расскажут об управлении своим временем и раскроют секреты самопрезентации. Еще у них проверят навыки работы в команде.

realnoevremya.ru/Динар Фатыхов (архив)

Напомним, казанский исполком выделил на услуги по организации и проведению ежегодного литературно-музыкального фестиваля «Аксенов-фест» 6,7 млн рублей. Мероприятие должно пройти на нескольких площадках. Речь идет о Национальной библиотеке Татарстана, в Доме-музее и сквере В.П. Аксенова, а также в Колонном зале Казанской ратуши.

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Айрат Назипов