Ак Барс Банк запустил вклад «Урожайный» до 12% годовых

С первого дня осени Ак Барс Банк запустил новый вклад «Урожайный» с максимально возможной процентной ставкой до 12% годовых при выполнении дополнительных условий. Депозит можно открыть на срок от 3 месяцев до 3 лет на сумму от 10 тысяч до 5 млн рублей. Депозит не предусматривает возможность пополнения и частичного снятия средств. Акционный вклад можно будет открыть до 31 октября 2023 года в мобильном приложении, на сайте и в отделениях Ак Барс Банка.

Для новых клиентов*, в зависимости от срока вклада, действует увеличенная процентная ставка от +0,75% до +2,25% годовых к базовой процентной ставке. Минимальная гарантированная процентная ставка при открытии вклада на 3 года — 9,5%.

Также среди условий, влияющих на процентную ставку, наличие у клиента Коробки* Ак Барс Банка. Ознакомиться с полными условиями вклада можно на сайте банка по ссылке.

*Новые клиенты — физические лица, которые на момент заключения Договора срочного вклада не имеют в ПАО «Ак Барс» Банк действующих срочных вкладов и не имели в ПАО «Ак Барс» Банк заключенных договоров срочных вкладов в течении последних 90 (девяносто) календарных дней.

*Коробка — комплекс (пакет) продуктов и услуг (сервисов), предоставляемых клиентам, заключившим Договор об обслуживании Коробки ПАО «Ак Барс» Банк, состоящий в совокупности из следующих документов: Условия обслуживания Коробок ПАО «Ак Барс» Банк (далее — Условия обслуживания), Тарифы по обслуживанию Коробок, заявление на подключение Коробки ПАО «Ак Барс» Банк. Действующие Тарифы по обслуживанию Коробок и Условия обслуживания размещаются на официальном сайте Банка в cети Интернет и/или в Системе «Ак Барс Онлайн», и/или в информационном пространстве структурных подразделений Банка, осуществляющих обслуживание клиентов, в доступном для ознакомления клиентов месте.

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