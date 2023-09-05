Сегодня в Казани до +24 градусов и кратковременный дождь

В Казани во вторник, 5 сентября, ожидается переменная облачность. Утром и днем кратковременный дождь, сообщили в Гидрометцентре по Татарстану.

Днем в столице Татарстана воздух прогреется до +22..+24 градусов. Ветер юго-западный 3—8 м/с, утром и днем местами порывами до 12 метров в секунду.

Такая же погода установится в целом по республике. В отдельных районах утром возможен туман. Максимальная температура воздуха днем составит +20.. +25 градусов.

Напомним, Татарстан в начале недели находится под влиянием поля повышенного атмосферного давления, в связи с чем на территории региона установилась теплая сухая погода с максимальными температурами +20.. +25 градусов.



Уже с середины недели, 7 сентября, через республику пройдет холодный атмосферный фронт с дождем. Ночью ожидаются температуры от +9.. +14 °C, днем они не превысят +14.. +19 °C. По предварительному прогнозу, в пятницу, 8 сентября, погоду в регионе сформирует тыловая часть циклона с северным порывистым ветром. Местами ожидаются дожди, температуры понизятся до +4..+7 °C ночью и +12..+17 °C днем. В субботу, 9 сентября, ожидается дождь. Днем температура воздуха составит до +16.. +21 °C.

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Максим Кокунин